NASとDJプレミアが、コラボレーションアルバム『Light-Years』を12月12日にMass Appealからリリースする。 （関連：N*E*R*D、Nas、Stetsasonic……Nulbarich JQが明かすルーツとなったヒップホップソング） NASとDJプレミアのパートナーシップの原点は1994年の名盤『Illmatic』にまで遡り、「N.Y. State Of Mind」「Memory Lane (Sittin’ In Da Park)」「Represent」などの楽曲が生み出され