おもちゃを買った人だけがもらえるポイントを不正取得した疑いで、男が逮捕されました。その手口とは…。 【写真を見る】買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣ タカラトミーが販売する「ベイブレードX」。商品を買って箱の内側に記載されたQRコードを読み取ると「ベイポイント」というポイントが付