市街地にクマが出没したことを想定し、緊急銃猟を行う訓練が静岡県の警察学校で行われました。県内でも人の生活圏にいつ出没しても不思議ではないクマ。訓練で見えてきた課題とは。 【写真を見る】市街地にクマが出没したことを想定した緊急銃猟を行う訓練の様子 11月27日、静岡県藤枝市の県警察学校で開催されたのはクマの「緊急銃猟」の訓練。 クマが藤枝市の市街地に出没したことを想定し、実際に緊急銃猟が実施されるまでの