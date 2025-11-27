カプセルトイで人気の「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド」をブラインドBOXにした商品が、12月上旬から、全国のバラエティ雑貨売場で発売される。【写真】マイメロディやポムポムプリンも！つなげて楽しめるラインナップ■レッドとブルーの2種類が登場今回ベネリックより発売される「Shaky！ サンリオキャラクターズ メリーゴーランド BOXコレクション」は、木馬がブルブル揺れるフィギュアをレッドやブルー