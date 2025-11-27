近年、減少傾向にあるニホンウナギを守ろうと、遠州灘で「親うなぎ」の放流が行われました。ウナギの資源回復を目的に毎年行われています。 【写真を見る】遠州灘で行われた「親うなぎ」の放流 浜名漁協などウナギに関わる団体が参加する連絡会は11月27日、浜名湖で獲れた天然の親ウナギ154匹を港から約5キロ離れた沖合に放流しました。 ニホンウナギは日本から約2000キロ離れたマリアナ海溝で産卵し、生まれた稚魚（シラスウナ