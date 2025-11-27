鹿児島市の天文館公園で、ボーカルユニット C＆K が映画「天文館探偵物語」公開記念のフリーライブを開催し、主題歌「相思相愛」を披露しました。映画は鹿児島で撮影され、来月5日に全国公開予定です。（詳しくは動画をご覧ください）