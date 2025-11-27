どぶろく特区に認定されている山形県村山市で、地元のコメを使った「どぶろく」の新酒の試飲会が開かれ、この時期を待ちわびた参加者が季節の味を堪能しました。 【写真を見る】「例年に増してすごく飲みやすい」地元のコメを使った "どぶろく" の試飲会身も心もぽっかぽか！（山形・村山市） 低温でじっくり発酵させる「どぶろく」。ほどよい酸味とすっきりとした甘みが特徴です。 どぶろく特区となっている村山市の「こだま