塩田知事は27日開会の鹿児島県議会で、住吉町15番街区の事業予定者となった鹿児島サンロイヤルホテルの運営会社・鹿児島国際観光から、事業計画を「1年後ろ倒ししたい」との申し入れがあったと明らかにしました。 （塩田知事）「当初提案した定期借地権の期間を、約1年後ろ倒しする内容で見直したいと申し入れがあった」 見直しを申し入れたのは、鹿児島市与次郎で鹿児島サンロイヤルホテルを運営する鹿児島国際観光です。 鹿児