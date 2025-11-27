¡Ö¤¨¡©¤¬¤Á¡×¤ÈÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ëËåÁÐ»Ò¤Î»Ð¤«¤éÆÍÁ³¤Î·ëº§Êó¹ð¤òÊ¹¤¤¤Æ?¹æµã?¤¹¤ëËå¤ÎÆ°²è¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÁÐ»Ò¥â¥Ç¥ë¡õ¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ö¤ê¤«¤ê¤³¡×¤Î»Ð¡¦¤ê¤«(25)¡£X¤Ë¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤ÎËå¤Ë·ëº§Êó¹ð¤·¤¿¤é¡¢Âçµã¤­¤Ç²Ä°¦²á¤®¤¿¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¡¢Ëå¤Ë¥±¡¼¥­¤òÅÏ¤·¤Æº¸¼êÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡Ö¤¨¡©¤¬¤Á¡×¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¡©¡×¤ÈÎÞÌÜ¤Ë¡£¡Ö¤¢¡Á¤ó¡×¡Ö¤ê¤«¼è¤é¤ì¤¿¡Á¡×¤È¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ