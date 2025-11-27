ソフトバンクの孫正義オーナーが27日、福岡市内でのスポンサーパーティーにビデオメッセージを寄せ、チームをリーグ連覇と日本一に導いた小久保裕紀監督に賛辞を贈った。孫オーナーはメッセージ冒頭で「本当にうれしいです。5年ぶりに日本一になりました。リーグ優勝は2年連続。小久保監督は素晴らしい」とチームを日本一に導いた手腕を高く評価した。その上で「シーズン最初は見ていて胸が痛くなるような試合がいくつかあり