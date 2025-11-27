事件やトラブルが増加傾向にある年末年始に向けて、27日、大分市の金融機関で強盗事件を想定した対応訓練が行われました。 【写真を見る】大分銀行と警察が強盗事件想定訓練年末年始に向け防犯意識高める この訓練は現金の扱いが増える年末年始を前に、大分銀行と大分中央警察署が実施したものです。 27日は本店でマスク姿の男が拳銃を持って窓口に現れ、現金を要求したことを想定して訓練が行われました。 行員は逃走する男