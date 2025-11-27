中部電力は11月27日、過去に実施した浜岡原発の工事の一部で、精算手続きを行わないなどの不適切な事案が、計20件あったと発表しました。これらの不祥事を受け、原子力本部長を務める伊原一郎副社長らが辞任予定です。 【写真を見る】中部電力の会見の様子 ＜中部電力 林欣吾社長＞ 「お客様・関係者の皆様にご心配をおかけしていることを心からお詫びを申し上げます」 浜岡原発の再稼働を目指す中部電力は、2011年から「安