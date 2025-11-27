女性活躍推進がスタートして10年。多くの企業が、結婚・出産・育児といったライフイベントにかかわる課題に取り組んできた一方で、「PMS(月経前症候群)」や「月経」といった女性特有の健康課題に対する職場の理解は、いまだ進んでいない実態が。そんな中、広島市は、マイナビ運営による全3回の「企業の女性活躍推進におけるヒントが得られる無料セミナー」を開催した。第1回目となる11月20日、企業の人事担当者などを対象とした『