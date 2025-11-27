27日、広島市西区のアルパークに１2月に開館するシン・マリホ水族館が一足早くマスコミに先行公開されました。 川や海の生き物だけでなく、リスやカメレオンなどの陸の生き物も展示されてます。 公開されたのは去年１２月に閉館したマリホ水族館が新しくなったシン・マリホ水族館です。 「一滴の水から始まる物語」をコンセプトに、９つのエリアで、川や海の生き物など約２００種、１５００匹の生き物が展示されています