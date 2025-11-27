史上最年少で「永世竜王」の資格を獲得した藤井聡太六冠。１１月２７日、姫路市を訪れました。２７日午後、姫路城を訪れたのは、藤井聡太六冠（２３）。１１月、京都市で行われた竜王戦第４局に勝利し、史上３人目、最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。４連勝したため、２８日から姫路市で行われる予定だった第５局は実施されないことになりましたが、姫路市は、藤井六冠の「永世竜王」の資格獲得を祝おうと、今回の