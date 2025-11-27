本格的なシーズンを前に、冬の道路を守る精鋭たちが出動です。雪を押し出すブレードを備えた大きな車。本格的な雪のシーズンを前に京都府舞鶴市では除雪車両の出動式が行われました。１２月１日から３月２５日までの約４か月間、舞鶴市や福知山市などで約３０台が道路の除雪作業にあたります。ランプがしっかり点灯するかや、問題なく動作するかを確かめたら、いざ出動。大雪に備えて出番を待ちます。（国土交通省・近畿地