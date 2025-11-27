1等と前後賞計10億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」。全国で販売が始まっています。27日は、宝くじ幸運アンバサダーが県庁を訪れ宝くじをPR。塩田知事も夢を買い求めました。県庁を訪れたのは県出身で宝くじ幸運アンバサダーを務める柏木行雲さん。塩田知事に宝くじをPRしました。今回は、1等7億円が23本、1等前後賞の1億5000万円が46本で、前後賞を合わせると総額10億円が当たります。塩田知事も40枚、購入し