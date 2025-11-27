外国人旅行客の誘致拡大を目指します。 旅行会社の外国人社員が長崎で宿泊や食事などを体験するツアーが行われています。 三味線の音と唄に合わせた芸妓衆の舞に見入る参加者たち。 視察ツアーは、長崎への外国人旅行者の誘致拡大を目指して行われ、ヨーロッパや韓国、フィリピンなどをターゲットとした旅行会社の外国人社員ら4人が参加しました。 長崎検番では、本物