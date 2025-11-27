堺市の中学生がいじめを受け、その後自殺した問題。遺族が市に再調査を要望です。堺市教育委員会などによりますと、２０１８年、堺市立中学の１年生だった女子中学生がいじめを受けて不登校になり、その後、自殺しました。第三者委員会は、いじめがあったと認定したものの、「いじめと被害生徒の死亡との間に因果関係があったものとは認めることはできない」などとしました。遺族は調査結果に納得ができないとして、２０２