27日未明、福山市で住宅1棟が全焼する火事があり、女性1人が亡くなりました。火事があったのは福山市内海町の鉄筋2階建ての住宅です。消防によると、27日午前1時ごろ、「2階から炎が見える」と近くに住む人から通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼。女性が2階から助け出されましたが、その後、搬送先の病院で死亡しました。警察によると、この家には80代の夫と70代の妻が住んでおり、火事のあと