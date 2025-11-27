福山市で、排ガスからCO₂を回収し再利用する「カーボンリサイクル」の実証実験が始まっています。 福山市の廃棄物処理工場では、ナンノクロロプシスという微細な藻を使って排ガスからCO₂などを吸収し、 バイオ燃料などに転換する実証実験が始まっています。 福山市に本社を置く企業が県内外のベンチャー企業と共同で開発を進めていて、工場の屋外スペースで藻を培養し低コストで運用する実験だと