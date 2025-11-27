中学１年の女子生徒に性的な映像を要求したなどとして、中学校教諭の男が懲戒免職処分となりました。懲戒免職処分を受けたのは、大阪府富田林市立金剛中学校の男性教諭（３５）です。府などによりますと、男性教諭は神奈川県に住む中学１年の女子生徒にＳＮＳのビデオ通話を使って５回にわたり性的な映像を送るよう要求したということです。男性教諭は１０月２０日、この女子中学生に面会を要求したとして、神奈川県警に逮