同僚の警察官を裸にさせた疑いなどで、福岡県警の警察官6人を書類送検です。不同意わいせつの疑いで書類送検されたのは、福岡・北九州市にある福岡県警第二機動隊の「スクーバ部隊」で、訓練や指導を担当している24歳の男性隊員など6人です。県警によりますと6人は2024年8月、熊本市内の宿泊施設で20代の男性隊員の体を押さえつけて服を脱がし、さらに別の隊員にその体を触らせた疑いです。訓練指導の男性隊員は調べに対し「『楽し