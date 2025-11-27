MBCふるさと特派員や視聴者のみなさんから寄せられた各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」。今回は、種子島から黒糖づくりの話題です。 西之表市の沖ヶ浜田集落。昔ながらの手作りで黒糖をつくっています。 集落の畑でとれたサトウキビは、まず圧搾機で絞られます。 その「しぼり汁」を棟梁が火加減を見ながら、煮詰めていきます。 飴状になった黒糖は冷めると固まっていきます。それを口に入れてれる大きさにして、