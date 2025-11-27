女優の田中麗奈が２７日に自身のＳＮＳを更新し、北川景子との共演ショットを公開した。インスタグラムで「昨日は『ぽかぽか』で北川景子さんとご一緒でした楽しかったです美しさにハッとさせられます。。」とつづって、女優の北川景子とのピース２ショットをアップした。この投稿には「麗奈さんしか勝たん」「顔小さすぎ」「美女コンビ」「益々美しい景子さん」「最高コンビ」などの声が寄せられている。田中は１９９