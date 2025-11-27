皆藤愛子アナが２７日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットが話題になっている。インスタグラムに絵文字を添えて、衣装ショットを公開。背中があいたブラックのトップスにホワイトのスカートを合わせたコーディネートを披露した。この投稿には「いつも素敵です」「可愛すぎる」「お洋服素敵」「見返り御姿に見惚れます」「背中ショット素敵」「今日も綺麗」「背中ステキ」「清楚でお綺麗ですね」などの声が寄せられている。