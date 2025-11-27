農業の効率化を図るための先端技術を紹介するイベントが27日、福岡市で開かれました。 福岡市西区で開かれたイベントには、農業で活用できる先端技術を扱う企業10社が参加し、農業関係者およそ40人が訪れました。このうち「FBSドローンカレッジ」は農薬散布などができるドローンを紹介し、操作方法などを説明していました。また、コントローラーで操縦する草刈り機を扱う企業では、訪れた人たちが実際