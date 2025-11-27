タモリ＆佐藤茉那アナ＠八幡の城下町 「ブラタモリ」（NHK総合 毎週土曜 夜7時30分〜）11月29日、12月6日は、安土城＆近江八幡。わずか３年で消えた信長による“幻の城”安土城、豊臣が築いた“最先端の商業都市”近江八幡。戦国の世に築かれた夢の町、その謎に迫る。【写真】「ブラタモリ」安土城＆近江八幡場面カット町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブ