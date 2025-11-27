岐阜県でもインフルエンザ患者が増加し、きょう11月27日「インフルエンザ警報」を発表しました。 【写真を見る】岐阜県で｢インフル警報｣発表 過去10年で2番目の早さ 先週から患者数がほぼ倍増… 県内8つのすべての保健所管内で警報レベルに 岐阜県によりますと、11月23日までの1週間で、1定点医療機関当たりのインフルエンザ患者数は45.60人となり、警報の発表基準の30人を超えました。前の週からはほぼ倍増していて、県内8つの