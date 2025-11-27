昨日の英予算案でインフレ抑制の見通し、ポンドは反落＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ポンドが軟調に推移している。昨日の英予算案に際して英予算責任局は財政計画によってインフレが緩和される方針であるとした。鉄道運賃の凍結、自動車の燃料税の１年間減免、家庭の光熱費削減策などの影響で、２０２６年４－６月期のインフレ率が０．５％ポイント押し下げられる見通しだという。 市場では懐疑的な面はあるもの