群馬県前橋市の小川晶市長が既婚者の男性職員とホテルを利用していた問題で、市議会は市長の辞職について全会一致で同意しました。出直し選挙については明言を避けています。■いつもと変わらぬ様子で“最後の仕事”へ群馬・前橋市小川晶市長（42）「農業とか福祉もスピード感を持って、たくさんのことが実現できたというのは、自分が思っていたよりもできたという感想はあります。私としては続けられるのであればそれが一番良か