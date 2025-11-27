トルコ・イスタンブールでカメラが捉えた、車が消える瞬間。画面左の駐車場の出口付近に現れた白い車。すると突然、向きを変え、その先にいた男性めがけて突っ込みます。男性は間一髪でかわしますが、車は歩道に乗り上げながら暴走。止めてあった車9台にぶつかると、最後はフェンスを突き破り、隣の空き地へと転落しました。なぜ車は暴走したのでしょうか。現地メディアによりますと、ハンドルを握っていたのは女性で「ハンドル操