北京市内の旅行会社に掲示された観光用のポスター。日本についてのポスターはなかった＝27日（共同）【北京共同】中国の旅行会社関係者は27日、来年1月に中国を出発予定だった日本行きクルーズ船の目的地をベトナムに変更したと明らかにした。複数のクルーズ船運営企業が目的地を日本から韓国などに変更する方針だとする報道もある。中国航空会社各社は日中間の航空便を減らしており、人的往来の縮小が懸念される。中国大使館