地震学者らでつくる「地震予知連絡会（予知連）」は２７日の部会で、名称など組織のあり方の見直しに向けた協議を始めた。１９６９年の設立当時は地震予知が可能との前提で研究や観測を進めていたが、政府は「現在の科学では困難」と立場を変えており、活動内容も含めて名称との隔たりを解消する方向で検討する。来年度中に結論を出す。同日記者会見した予知連会長の遠田晋次・東北大教授は「委員から『社会に地震の予測を伝え