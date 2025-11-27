高野寛、ストレイテナーのホリエアツシ、中田裕二の3名が出演するラジオ番組『FAB NIGHT〜TAKAKO’S EDITION〜』が12月1日深夜25時からBAYFMにてオンエアされる。ラジオパーソナリティの中村貴子主催ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞が、2026年1月10日に新代田FEVERで開催されるが、同ラジオ番組ではイベント出演者である3名が勢揃い。＜貴ちゃんナイト＞恒例の前夜祭スペシャル特番として届けら