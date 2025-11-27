米俳優のジョニー・デップ（６２）が２７日、都内で行われた、没入型アート展「ＡＢｕｎｃｈｏｆＳｔｕｆｆ−Ｔｏｋｙｏ」（２８日〜２６年５月６日、高輪ゲートウェイＮＥＷｏＭａｎＳｏｕｔｈ２Ｆ“＋Ｂａｓｅｅ０”）記者会見に登場した。約８年半ぶりの来日のデップは、会場には１時間以上遅れて会見に登場した。ハットをかぶり、ジャケットに、ジーンズ姿で登壇すると、拍手と歓声で迎えられた。これまでニ