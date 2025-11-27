お喋りが好きである、その中でも面白いお喋りが好きだ。突拍子もないことを言ったり、わざとらしい特異をのぞかせて作る一過性の面白いより、会話の中である程度頭を使って作る面白いが何より好きだ。『吹けば飛ぶよな男だが』を読むなんで自分は面白いお喋りが好きなのか、今でもずっと考えているが、やはりユーモアというものは思い遣りだからだろうとその度に勝手に結論づけている。相手がいないと決して成り立つことがなく