福岡市内の飲食店で目撃されたのは、防犯カメラに映る怪しげな雰囲気の人物。何かを探しているのでしょうか、手元をライトで照らし、店内をくまなく物色しています。晩杯会グループ・矢崎有城代表：現金がこの中なんですけど、引き出しに入れていた。映像が記録されたのは11月23日午後2時ごろ。経営者の男性によりますと、引き出しから現金約13万円がなくなっていたといいます。当時、店の扉は鍵がかかっており、鍵を壊された形跡