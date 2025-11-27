大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災は発生から10日目を迎えました。 27日も大分大学などによるドローンを使った熱源調査が行われました。熱源は住宅街周辺では27日朝の時点で無くなっていましたが離島は数か所で確認され温度は最大で40度ほどありました。 そのため鎮火には至っていません。 ドローン調査 ◆大分大学 鶴成悦久教授「概ね（離島の）熱源の数は減少傾向にあることは確認されてい