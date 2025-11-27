11月26日、将棋の羽生善治九段が東京都渋谷区の将棋会館で指された第19回朝日杯将棋オープン戦二次予選で本田奎六段に続き千田翔太八段を下して2連勝し、前人未到の1600勝を達成した。羽生九段はこの勝利で通算1600勝731敗。歴代2位は大山康晴十五世名人の1433勝781敗とダントツの勝ち星を誇っている。6歳で将棋を始めた羽生は、小学2年生のときに将棋の名門道場だった「八王子将棋クラブ」に入って腕を磨き、1985年に史上3