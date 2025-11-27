憧れのセレブ婚があともう少しで掴めるかもしれない、と淡い期待を抱いた瞬間、現実を突きつけられて夢が崩れ去ってしまうことがあるようです。それは一体どんなことが原因なのでしょうか？今回は、セレブ婚を夢見た女性が彼氏に騙されていた話をご紹介いたします。実は既婚者だった「バイト先のお客さんに一目惚れして、勇気を出して連絡先を渡しました。そこからデートを何度かして、私のほうから告白して付き合うことに。彼は