《黙るな。怒れ。抗議しろ。お前の音楽がこの世界のどこかで誰かに出会う可能性を、ひとつも、クソ政府のクソ政治家に奪わせるな》11月20日、自身のXに、そうポストしたシンガーソングライターの春ねむりを筆頭に、“台湾有事”をめぐる高市早苗首相の発言の余波で、国内アーティストの中国公演が相次いで中止になっている現状に、アーティストたちから続々と異議の声があがっている。「春さん以外にも、シンガーソングライター