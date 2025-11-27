歌手の浜崎あゆみ（47）が27日、インスタグラムを更新。29日に行われるアジアツアー上海公演に関してつづった。浜崎は「今年のアジアツアーは香港からスタートしました。香港の皆様が私とチーム全員をたくさんの愛で迎えて下さった事を今でもハッキリ覚えています」とした上で「上海公演に関して、TAの皆様にお願いがあります。赤い服装を出来る限り控えていただけますでしょうか。我々の赤い衣装やステージ上の炎のエフェクト等も