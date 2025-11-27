北川景子（39）の主演映画「ナイトフラワー」（内田英治監督、28日公開）公開前夜祭イベントが27日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。席上で、21日に都内のNHKで27年度前期連続テレビ小説「巡（まわ）るスワン」のヒロインに決まったと発表されて以来、初の公の場となった森田望智（29）に観客席から拍手が起きた。劇中で思いを寄せる幼なじみを演じたSnow Man佐久間大介（33）から「おめでとうございます！」祝福され、森田は