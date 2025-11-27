JR九州は運休が続いているJR肥薩線の吉松から隼人の区間について2026年6月末ごろの運転再開を目指すと発表しました。JR肥薩線は8月の記録的な大雨の影響で、線路を支える盛土が長さ約50メートル、高さ約10メートルに渡って崩壊し、吉松駅と隼人駅の間は上下線で運休が続いています。代替バスが運行されていますが、11月11日には、県や沿線の自治体などで作る県鉄道整備促進協議会がJR九州に対して運転再開のめど