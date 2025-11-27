高岡市の出町市長と市内でバスやタクシーを運行する事業者による初めての勉強会がきょう開かれました。勉強会では公共交通の維持に向けて互いに協力することを確認しました。勉強会は、公共交通の将来のあり方を市政の課題としている出町市長の提案で開かれ、初会合には、イルカ交通、加越能バス、高岡交通が出席しました。冒頭で出町市長は、公共交通は大切なインフラだという認識で、あり方を考えていきたいと述べました。