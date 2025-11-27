「八ツ目やにしむら目黒店」で焼き上げられるウナギ＝27日午後、東京都目黒区ワシントン条約の締約国が27日の委員会でウナギの国際取引規制案を否決し、日本国内の流通や価格への影響が避けられる見通しとなった。専門店や生産地からは「安心して商売ができる」と安堵の声が上がった。「可決されたら商売がまともにできないのではないかと心配していた。今日は寝られそう」。東京都目黒区の「八ツ目やにしむら目黒店」の