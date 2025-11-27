※12月25日、東証グロース市場に上場予定のＡｌｂａＬｉｎｋ [東証Ｇ]は27日、仮条件を発表した。 ●ＡｌｂａＬｉｎｋ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月15日 事業内容：流動性が低下している不動産の買取再販事業及び コンサルティング等の不動産関連事業 仮条件：1200円～1300円 想定発行価格：1060円 上場時発行済み株式数：818万3200株 公募：5