富山地方鉄道の中田社長は、きょう、KNBの取材に対し、自治体の支援策によって経営が十分見通せるかどうか「判断にはまだ時間がかかる」と慎重な姿勢を堅持しました。富山地方鉄道の中田邦彦社長は、きょう、KNBの取材に対し、自治体の支援策が少しずつ明らかになっていることについて、具体的な支援内容がまだ分からず、運行を維持できるかどうか「判断にはまだ時間がかかる」と改めて慎重な姿勢を示しました。また、富山地方鉄道