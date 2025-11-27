ユニットコムは11月26日、周辺機器ブランド「パソコン工房セレクト商品」から3.5インチ SATA HDDケースを発売した。カラーバリエーションにはゴールドとシルバーを用意する。パソコン工房、マット仕上げの3.5インチストレージ用外付けケース3.5インチストレージを別途組み合わせることで、外付け化できるケース。対応インタフェースはUSB 3.2 Gen1(USB 3.0)で、USB端子の形状はType-B。使うには同梱のACアダプタを利用する必要があ